 

Das Erste – за несколько недель карантина воздух в Европе стал чище

19.04.2020, 20:39, Новости дня

За последние недели качество воздуха в Германии и многих других странах Европы заметно улучшилось, пишет Das Erste со ссылкой на исследование, проведённое учёными из Бременского университета. Согласно спутниковым данным, доля диоксида азота в воздухе ФРГ снизилась на 30 процентов. Учёные связывают это с эффектом от карантина, приведшего к снижению количества трафика на улицах и приостановке ряда производств.


Reuters

Анализ, проведённый учёными из Бременского университета показал, что за прошедшие несколько недель доля диоксида азота в воздухе в Германии снизилась более чем на 30 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, пишет Das Erste. Такая же тенденция наблюдается во Франции, Италии, Испании и многих других европейских странах.

Учёные считают, что за снижением количества вредных веществ в воздухе стоит «коронавирусный эффект»: на улицах стало меньше машин, снизились объёмы индустриального производства — как следствие, количество выбрасываемого в атмосферу диоксида азота, вырабатываемого при переработке угля и бензина, заметно снизилось.

Как пишет издание, учёные собирали данные со спутников, запущенных в рамках программы «Коперник». Отмечается, что спутники предоставляют общую картину: получить представление о концентрации диоксида азота в отдельных городах с их помощью нельзя. Для получения более точно картины требуются близкие к земле датчики.

По словам Уте Дауэрта из Бременского университета, данные с наземных датчиков пока не позволяют выявить чёткой тенденции. Замеры, проводившиеся в первые дни карантина показали, что в каких-то городах качество воздуха почти не изменилось, а в других оно заметно улучшилось. Кроме того, были некоторые датчики, которые зафиксировали увеличение доли диоксида азота. По мнению Дауэрта, одной из причин могут быть погодные эффекты, а также тот факт, что многие граждане стали меньше ездить на общественном транспорте и чаще пользоваться личными автомобилями.

Сейчас преждевременно говорить о том, как кризис с коронавирусом скажется на качестве воздуха в отдельных городах, пишет Das Erste. 



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