Замглавы Минздрава Краснодарского края предложила медикам самостоятельно шить бахилы

19.04.2020, 20:30, Разное

Валентина Игнатенко, занимающая пост замглавы Минздрава Краснодарского края, в ходе общения с руководителями региональных медучреждений, проведённого 18 апреля в режиме видеосвязи, возмутилась жалобами на дефицит бахил. Чиновник предложила медикам самостоятельно шить необходимые средства защиты.

Замглавы Минздрава отметила, что, если бы жалобы поступали на отсутствие защитных спецкостюмов, респираторов или очков, то это было бы понятно и непосильно восполнить недостающее медикам самостоятельно. Однако в данном случае речь идёт о «двух тряпочках», которые элементарно сшиваются вместе и этим, к примеру, могут заниматься несколько санитарок. К тому же в условиях соблюдения режима самоизоляции многие сидят дома и им просто нечем заняться, но руководство больниц Краснодарского края почему-то ждёт от властей «манны небесной», не пытаясь решить проблему своими силами.

Пошив недостающих бахил уже практикуют некоторые больницы. Валентина Игнатенко предложила присоединиться к ним и остальным, особенно отметив центральное медучреждение города Усть-Лабинск. Чиновница считает, что в этом «колхозе» реально найти женщин, желающих заработать тысячу рублей, нашив определённое количество дефицитных средств защиты, пишет информационное агентство «Красная весна».