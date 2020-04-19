 

Российские знаменитости поделились снимками пасхальных куличей и яиц

19.04.2020, 20:30, Разное

В это воскресенье, 19 апреля, православные верующие отмечают Пасху. В век интернета у людей стало принято делиться друг с другом фотоснимками дорогих сердцу моментов. Не остались в стороне в этом плане и звёзды отечественного шоу-бизнеса, Instagram-страницы которых запестрели праздничной символикой.
Актёр кино и театра Сергей Безруков порадовал поклонников фотографией за пасхальным столом в окружении своих детей от актрисы Анны Матисон – 4-летней Марии и полуторагодовалого Степана. Артист отличился тем, что зажёг свечу на куличе.

Эстрадный певец Олег Газманов тоже разместил в Instagram фото за праздничным столом, на котором находятся крашеные яйца и куличи, декорированные глазированными цветами. Артист пообещал по случаю Пасхи исполнить в 8 вечера в прямом эфире музыкальную композицию «Мой храм».

Певица Полина Гагарина поделилась с Instagram-пользователями домашней фотографией, на которой запечатлён момент разбивания друг о друга крашеных яиц.

Звёздная балерина Анастасия Волочкова в Instagram прорекламировала кулинарные способности владелицы столичного магазина по продаже десертов, приготовившей и подарившей ей пасхальный кулич в виде гнезда и яиц.

Звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва записала для фолловеров видеопоздравление. На кадрах актриса сидит за столом, на котором находятся куличи и яйца.

Супруги Максим Галкин с Аллой Пугачёвой и звёздный друг их семьи Филипп Киркоров разместили в Instagram-аккаунтах видеопоздравления в стихотворной форме от своих детей.

Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром поделилась с поклонниками фотографией декорированного в традиционном стиле стола – со статуэтками кроликов и множеством яиц.

Тележурналистка Тина Канделаки, которая тщательно следит за своим питанием и поддерживает фигуру в идеальном состоянии, опубликовала в Instagram снимок, на котором она сфотографирована в красном спортивном костюме за праздничным столом со всей необходимой атрибутикой.

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками куличами и окрашенными в коричневый цвет яйцами, разложенными на столе с иконой, и призвала Бога хранить всех людей.

Певец и композитор Игорь Николаев пояснил Instagram-аудитории о том, что впервые в жизни изготовил кулич вместе со своей семьёй, причём помогала ему в этом его 4,5-летняя дочь Вероника. Артист вот уже почти 10 лет счастлив в браке с певицей Юлией Проскуряковой. Видеофрагмент процесса приготовления праздничного символа исполнитель разместил в соцсети.



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