 

Сергей Безруков показал подросшего сына Степана

19.04.2020, 20:30, Разное

Сергей Безруков стал отцом во второй раз полтора года назад. Жена Анна подарила ему наследника Степана, актер часто показывал фото с мальчиком, но внешность малыша долго скрывал.
На своей странице в Instagram Сергей Безруков сделал фанатам настоящий подарок. Он показал снимок с детьми и поздравил подписчиков с праздником Пасхи. Фотография сразу же вызвала восхищение поклонников знаменитой семьи, так как на нем можно рассмотреть сына артиста. Раньше Степана Сергей Безруков показывал только со спины или в профиль. Фанаты написали под постом много приятных комментариев. Они поздравили актера с праздником и похвалили его детей.

Напомним, что Анна Матисон и Сергей Безруков вместе 4 года. Они воспитывают дочку Машу и сына Степана. Артист часто проводит время с детьми и получает наслаждение от отцовства. Он любит повседневные заботы, а также обожает укачивать сына и даже цеплять заколки дочери.



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