 

Мэр Монастыриски вылечился от COVID-19. На этот район приходится больше трети случаев коронавируса в Тернопольской области

19.04.2020, 20:25, Новости дня

Мэр Монастыриски Андрей Старух сообщил в Facebook, что вылечился от коронавирусной инфекции.

“Позвонили врачи, сообщили, что повторный анализ подтвердил негативный результат. То есть я здоров”, – отметил он.

Старух добавил, что перенес заболевание легко. “Благодарю Бога за то, что лечение прошло незаметно для меня и вирус не задел мою семью”, – написал мэр.

Подзвонили лікарі, повідомили, що повторний аналіз підтвердив негативний результат. Тобто я здоровий. Дякую сімейному…

Posted by Андрій Старух on Laupäev, 18. aprill 2020

О том, что Старух заразился коронавирусом, стало известно 31 марта.

На Монастыриску и Монастырисский район приходится больше трети всех случаев заражения коронавирусом в Тернопольской области. По состоянию на 19 апреля всего в регионе диагноз COVID-19 был подтвержден у 390 человек, пятеро из них скончались, 34 выздоровели; на Монастырисский район приходится 161 случай (минимум в пять раз больше, чем в других районах области).

Станом на 19 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 390 випадках діагноз…

Posted by Тернопільська обласна державна адміністрація on Pühapäev, 19. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 заболевших, из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа. В Житомирской области выявили в общей сложности 211 больных COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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