Коронавирус в Италии. Число умерших упало до месячного минимума

19.04.2020, 20:25, Новости дня

Количество жертв эпидемии коронавируса в Италии выросло до 23 660, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

За последние 24 часа умерли 433 человека. Это минимальное количество умерших с 12 апреля (тогда был зарегистрирован 431 летальный исход), и оно соответствует уровню суточных потерь 19–21 марта.

По состоянию на 19 апреля от коронавирусной инфекции вылечились 47 555 человек. Таким образом, за сутки из больниц выписали 2628 человек (это абсолютный рекорд с начала эпидемии).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 178 972 (с учетом умерших и выздоровевших). Из 108 257 человек, которые продолжают болеть, 80 589 лечатся дома (+558), 25 033 госпитализированы с симптомами (+26), 2635 находятся в отделениях интенсивной терапии (-98).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,36 млн, из них 163 тыс. умерли, более 609 тыс. выздоровели.