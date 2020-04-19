К россиянам обратились с необычным призывом

19.04.2020, 20:20, Новости дня

"Вести недели" уже говорили о наших замечательных врачах и их помощника, о так называемом младшем медперсонале, но в реальности это медики первого звена. В войне с вирусом все они — на передовой. Но битва за здоровье нации идет не только в больничных палатах. На передовой и наши правоохранители — сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Ведь это на них практическая организация жизни общества в новых условиях. Соблюдение порядка в карантине — новая, очень ответственная и сложная задача. Вежливо, точно и эффективно. Ведь работа по выявлению у нас возможных носителей коронавируса началась еще до старта эпидемии в стране — с китайцев и россиян, прилетевших из Китая. На самоизоляцию нужно было отправить для начала прежде всего их.

А выяснение контактов первого и второго круга? Это ведь тоже важнейшая и скрупулезная работа. Сейчас, когда эпидемия продолжает идти к пику и на особом режиме уже все население РФ плюс приезжие, а это за 150 миллионов человек (!), то можем ли мы представить себе уровень перегрузки тех, в чьи обязанности входит деликатное обеспечение карантинных мер, включая электронный контроль за передвижением и контроль на земле.

Плюс воспитание мерами, предусмотренными решениями властей — федеральных и региональных. Тоже ведь МВД, ФСБ, Росгвардия. Их сотрудники сейчас на передовой. Тоже и сами заболевают, оберегая других. И самоотверженно продолжают работать. Так не будем осложнять жизнь тем, кто хранит нашу.

Размышляя об этом, конечно же, думаем: на долго ли? Объявленный президентом карантин — пока до 30 апреля. Но, судя по тому, что парад 9 мая на Красной площади уже отменен, а к пику мы еще не подошли, велика вероятность, что ограничительные меры могут быть и продлены. А это уже май.

За границу сейчас не очень-то слетаешь на майские. Вот многие думают о юге РФ на праздники, а это прежде всего Крым, Севастополь и, конечно же, Краснодарский край. Реальное положение, однако, таково, что в этих регионах сейчас тот же карантин, что и везде, а по отношению к Москве эпидемия тоже развивается, но с задержкой. Понятно, почему там сейчас все закрыто — от санаториев и ресторанов, до SPA-салонов, развлекательных центров и крупных магазинов. То есть ехать туда на майские праздники не надо. Губернаторы южных регионов об этом россиян прямо просят.

"Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода на сегодняшний день нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым, поскольку все крымские санатории, все места отдыха закрыты", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Но призыв призывом, а для тех, кто с пониженной социальной ответственностью, в Крыму заготовлены организованные места для самоизоляции. Работать они будут по хорошо знакомому старшему поколению принципу – добровольно принудительно.

"кто пребывает на территорию полуострова из других регионов РФ. Они должны заполнить определенную анкету и на две недели находиться в добровольной самоизоляции", — пояснил Сергей Аксенов. То есть особо не разбежишься.

То же самое в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев уточняет возможности своего региона: "Все, кто все-таки пытаются приехать к нам в край, должны понимать и знать, что все, кто пересекают границу нашего края, окажутся на 14-дневном карантине, в тех обсервациях, которые мы развернули по территории края. Около 15 тысяч мест мы подготовили мест. В обсервацию попадают все, и не важно, будут они на своем легковом автотранспорте либо они будут путешествовать в самолетах, либо в железнодорожном транспорте".

Со своей стороны временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев делает важное дополнение: вынужденное нахождение в обсервации будет платным: "Это пансионат с обычными условиями. Надо будет находиться там две недели, не выходя из номера, значит, за это придется заплатить. Через две недели, когда мы убедимся, что нет коронавируса, можно будет выйти в город".

И это при том что все развлечения закрыты, включая морские прогулки и общепит, а места в больницах в случае чего рассчитаны в Севастополе прежде всего на горожан.

"Мы рассчитываем на свои силы, чтобы прежде всего оказать помощь севастопольцам, которым она будет необходима", — подчеркнул Развозжаев. Так что на юг лучше после.

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"Вести недели"