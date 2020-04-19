Трубоукладчик “Академик Черский” двинулся дальше

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19.04.2020, 20:20, Новости дня

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking.

В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения. Сейчас пунктом отправки был порт Лас-Пальмас на Канарских островах.

В 2019 году США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против участников проекта "Северный поток-2". Швейцарская компания Allseas сразу остановила работы и вывела судно-трубоукладчик из зоны прокладки трубы.

Европейские партнеры "Газпрома" больше не поднимают вопрос о возобновлении строительства газопровода. Кроме того, США пообещали ввести санкции против стран и компаний, которые начнут получать российский газ из "Северного потока-2", если газопровод все же введут в строй. "Северный поток-2" построен на 93,5%.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.



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