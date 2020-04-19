Рогозин – об “Орле”, “Сармате”, пусках и коронавирусе

19.04.2020, 20:20, Новости дня

Роскосмос не будет создавать новый пилотируемый космический корабль для полетов на околоземную орбиту. Заменой "Союзам МС" станет корабль "Орел", предназначенный для лунной программы, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На самом деле будет один и тот же корабль, просто для доставки на МКС у него заправка будет меньше. Вопрос только в экономике. Сколько он будет стоить", — сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роскосмоса также сообщил о продолжении работы по созданию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса.

По его словам, госкорпорация физически не может остановить предприятия, которые сейчас работают над созданием самых современных боевых ракетных комплексов. И подготовка к летным испытаниям "Сармата" идет по плану. "Мы не снижаем темп работы", — заверил Рогозин.

Он рассказал и о том, что Роскосмос снизил стоимость запусков российских ракет на 39 процентов для противостояния американским конкурентам, прежде всего SpaceX Илона Маска.

По его словам, вся стратегия Роскосмоса сводится к борьбе за эффективность и надежность. В нее входят борьба как с издержками, непроизводственными расходами, так и избавление отрасли от избыточного управленческого персонала.

Кроме того, Рогозин сообщил, что пуски российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, который временно закрыли из-за пандемии коронавируса, возобновятся в сентябре.

Гендиректор Роскосмоса заявил, что госкорпорация принимает все возможные меры для недопущения распространения коронавируса среди работников ракетно-космической отрасли. Он отметил, что Роскосмос — единственное космическое ведомство в мире, которое продолжает работу, несмотря на пандемию.

Рогозин сообщил также, что из-за банкротства компании OneWeb под угрозой оказались десять пусков российских ракет. При этом РФ получила от компании основную часть средств по контракту на запуск спутников.