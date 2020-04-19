Мнение: За и против ЕС, нулевой пациент в России и падение экономики Евросоюза

19.04.2020, 20:18, Разное

1. Плохи дела у европейцев. На прикреплённой к посту карте Европы красным показаны регионы, которые относятся к Европейскому Союзу скептически. Прослеживается чёткая линия раскола, которая может опасно нагноиться по мере развития мирового финансового кризиса:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-otnosiatsia-k-evrosoiuzu-jiteli-stran-evropy-po-regionam-5e8b12e75efda238f97b4539

Как видим, большинство регионов Англии, Греции, Исландии, Польши, Венгрии и Швейцарии не поддерживают ЕС. Россия, юго-восток Украины и Беларусь также негативно настроены к ЕС.

Исландия и Швейцария отказались вступать в ЕС, а Великобритания из Евросоюза недавно вышла. Ключевые страны Восточной Европы в составе ЕС – Польша, Венгрия и Греция – судя по царящим в них настроениях тоже на грани выхода. Сюда же, вероятно, можно отнести и Латвию, окрашенную преимущественно в красный цвет.

От дальнейшего развала ЕС сейчас удерживает финансовая удавка, наброшенная на Грецию, а также различные программы помощи Польше, Венгрии и Латвии.

Кроме того, вход в ЕС – рубль, а выход – два. Затянувшаяся на годы история брекзита (по сути, не закончившаяся до сих пор) наглядно показала, что ренегатов Евросоюз будет жестоко и изобретательно наказывать, стараясь преподать другим потенциальным отступникам максимально наглядный урок.

Наконец, страны вроде Венгрии почти полностью окружены территориями ЕС. Выход из союза может осложнить им жизнь в плане транспорта и торговли (на статус второй Швейцарии Венгрия едва ли может претендовать).

Так что, несмотря на пугающую расцветку карты, Евросоюз пока ещё достаточно прочен и пока что потерял одну только Великобританию, которая и ранее вела себя довольно независимо от общеевропейской политики.

Но если, например, нынешний кризис затянется на годы, и у ЕС (читай, у Германии) закончатся деньги для восточноевропейских стран, то мы вполне ещё сможем увидеть дальнейший распад очередного европейского колосса.

2. Не так давно стало известно, кто стал нулевым пациентом с коронавирусом в России, кто занёс эту заразу в нашу страну. Как и предполагалось, это был человек, который приехал из Европы, а именно – из Италии:

https://pravoslavie.ru/130229.html

В этом плане Россия совершила ту же ошибку, что и США, которые быстро закрыли авиасообщение с Китаем, но не стали мешать полётам в Европу и обратно. В итоге, вирус передался к нам из ЕС.

Это, кстати, тот случай, когда можно пожалеть о том, что Евросоюз столь разобщён и там нет единого мощного центра принятия решений в кризисных ситуациях.

Вероятно, если бы европейцы также смогли оперативно закрыть сообщение с Китаем на ранней стадии и, объединив усилия, более эффективно сдержали бы эпидемию в тех регионах, куда она всё же проникла, приход эпидемии в Россию удалось бы отсрочить ещё на несколько недель.

3. Цена промедления – длительный карантин, закрытие части предприятий и заведений сферы услуг. Оптимисты ожидают, что за год падение экономики Евросоюза составит от 5 до 9%:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/europefall/

Аналитики определили глубину падения экономики Европы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, в первой половине 2020 года европейский ВВП потеряет 10 процентов. При этом основной удар придется на второй квартал, когда экономика Европы лишится 8,3 процента валового внутреннего продукта. Даже в случае восстановления экономики во второй половине года общеевропейский ВВП все равно покажет снижение на 5,2 процента по итогам года.

Больше всего, по прогнозу агентства, пострадают экономики Италии и Испании, которые стали крупнейшими очагами распространения коронавируса в Европе. ВВП этих стран в 2020 году снизится на 7,3 и 5,7 процента соответственно. Экономика Великобритании за год лишится 5 процентов ВВП, Германии — 4,7 процента, Франции — также 4,7 процента.

Агентство также приводит данные Международного валютного фонда (МВФ), по прогнозу которого ВВП стран Европы из-за изоляции и закрытия границ упадет в 2020 году на 7,5 процента. Наиболее пострадавшими, по версии МВФ, также будут Италия и Испания (минус 9,1 процента и минус 8 процентов соответственно). ВВП Франции, как ожидается, сократится на 7,2 процента, Германии — на 7 процентов.

В США, по прогнозу МВФ, ситуация будет лучше (падение не такое глубокое), а в России – ещё немного лучше:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/rekordnuy_krisis/

США фонд пророчит падение ВВП на 5,9 процента, неполное восстановление — до 4,7 процента — произойдет только через год. Что касается европейских стран, то Еврозону ожидает сжатие на 7,5 процента. Говоря о России, эксперты, сообщают о падении ВВП на 5,5 процента.

Китай же, где всё началось, но было быстро остановлено, вероятно, ещё теоретически может рассчитывать на небольшой положительный рост в этом году.

Лично я настроен гораздо более скептически, однако я буду только рад, если мои мрачные прогнозы не сбудутся.