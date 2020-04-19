Эксперты назвали избавляющие от проблем с кишечником сочетания продуктов

19.04.2020, 20:09, Разное

Испанские эксперты рассказали об особенностях сочетания в пищевом рационе разных продуктов, при котором создаются благоприятные для кишечника условия. Особое внимание кулинары уделили симбиозу основных продуктов с приправами.

В частности, диетолог Энкарни Перес объяснил, что тмин, подобно куркуме, орегано, лавровому листу и звездчатому анису, имеет особые противовоспалительные свойства, а потому эта приправа в сочетании с бобовыми производит весьма благоприятный эффект для кишечника. Поддержал коллегу и шеф-повар Начо Марин, подчеркнувший также, что, для более гармоничного привыкания органов пищеварения к бобовым, данный продукт желательно употреблять регулярно. В этом случае в полостях толстой кишки создается необходимое количество бактерий, помогающих переваривать этот богатый клетчаткой ингредиент рациона без каких-либо негативных побочных эффектов.

Рекомендуют эксперты и систематическое употребление разных сортов капусты: обычной белокочанной, цветной, брюссельской или брокколи. Она способствует устранению избыточной кислотности, предотвращению развития гастритов и язв. С другой стороны, продукт порой обладает свойством вызывать метеоризм или вздутие живота, однако, по словам Переса, сочетание капусты с тмином полностью нивелирует отрицательное воздействие.

Полезным для пищеварения специалисты назвали сочетание определенным образом белковой пищи и фруктов. Одним из предпочтительных составляющих в этом смысле является ананас, который содержит фермент бромелайн, склонный расщеплять белки. При этом, вопреки сложившемуся стереотипу о предпочтительности употребления ананаса перед основным приемом пищи, Энкарни Перес настоятельно рекомендует есть его как раз после главной трапезы. К слову, диетолог упомянул, что фрукты вообще можно есть в любой промежуток времени, а при богатом содержании ими витамина С они особенно эффективно помогают в усвоении организмом железа.