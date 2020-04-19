 

Звезде Бродвея Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса

19.04.2020, 20:09, Разное

Канадский киноактёр, звезда Бродвея Ник Кордеро перенёс оперативное вмешательство по ампутации ноги из-за осложнений от коронавируса. Об этом на странице в Instagram пояснила супруга артиста Аманда Клоотс, попросив фанатов морально поддержать её мужа.
Ник Кордеро был госпитализирован из собственного дома почти 3 недели назад. Актёра забрали в тяжёлом состоянии с ранее диагностированной пневмонией – он потерял сознание, а сердцебиение было едва уловимо. Звезду Бродвея поместили в отделение интенсивной терапии и позже у него подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. По словам супруги знаменитости, медики изначально неправильно подобрали лечение, поэтому по прошествии времени начались осложнения – проблемы со свёртыванием крови, и Кордеро пришлось ампутировать ногу.

Клоотс постоянно держит поклонников мужа в курсе ситуации, недавно сообщив, что операция завершилась успешно. Она поддерживает супруга, но просит о том же и его фанатов, внимание которых поможет Нику Кордеро не потерять силу воли, продолжать жить и работать, как прежде, несмотря на ампутированную конечность. Многие поклонники откликнулись на призыв и присылают артисту ролики со своими танцами.



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