Рогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»

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19.04.2020, 20:08, Новости дня

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава Роскосмоса отметил, что недавно общался по телефону с Микриным и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что у замгендиректора и генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина диагностировали коронавирус.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли РФ заразились коронавирусом.



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