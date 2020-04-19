Канадская полиция ищет подозреваемого в причастности к инциденту со стрельбой

19.04.2020, 20:00, Новости дня

Полиция в канадской провинции Новая Шотландия разыскивает 51-летнего мужчину, который, по заявлениям полицейских, подозревается в стрельбе, которая привела к «нескольким жертвам».

По сообщениям полиции, стрельба произошла в небольшом городе Портапике, примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакса.

Полиция установила имя подозреваемого – Гэбриел Уортман. Изначально сообщалось, что он был одет в полицейскую униформу и был за рулем автомобиля, напоминающего полицейский, но позднее было сказано, что он едет на спортивном внедорожнике Chevrolet в Милфорде.

«Гэбриел Уортман – подозреваемый в нашем активном расследовании по делу о стрельбе в Портапике. Есть несколько жертв. Считается, что он вооружен и опасен», – сообщила полиция через Твиттер, не вдаваясь в детали.

Случаи массовой стрельбы – редкость в Канаде, где действуют более жесткие законы о контроле над оружием, чем в США.

В августе 2018 года в соседней провинции Нью-Брансуик мужчина застрелил четырех человек, включая двух полицейских, в жилом комплексе.