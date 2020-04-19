Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поздравили всех с Пасхой

19.04.2020, 19:53, Разное

Юморист Евгений Петросян опубликовал праздничное видео, которое он записал своим подписчикам. Артист поздравил всех поклонников его творчества с Пасхой.

Видеоролик появился в блоге Instagram Евгения Петросяна, в нем он поздравлял всех со светлым воскресным днем. Он также узнал, что находится в яйце из шоколада, которое ему вручили по случаю Пасхи. Юморист напомнил о словах Патриарха Кирилла, затронувшего тему пандемии коронавируса. Немного позже похожий пост опубликовала жена артиста Татьяна Брухунова, но она ограничилась фотоснимками.

Евгений Петросян добавил, что даже слышит, как поклонники ему отвечают и поздравляют с Пасхой. Фанатам понравилось видеообращение юмориста, в комментариях они оставили множество приятных пожеланий, а также похвалили хозяйку за красивый кулич.