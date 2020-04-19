 

В Австралии запустили тестирование онлайн-больницы для зараженных коронавирусом

19.04.2020, 19:53, Разное

В Австралии запустили тестирование первой в мире онлайн-больницы для заражённых коронавирусом. Пациентам с лёгкой или средней формой предоставляется браслет, передающий данные о сердечном ритме и состоянии лёгких на устройство врачей.
Такая онлайн-больница позволит разгрузить медицинские учреждения по всей стране и тем самым не мешать привычной жизни людей, без явных осложнений. Устройство выглядит в виде небольшого браслета, который собирает данные состояния организма. В частности, частоту сердечных сокращений и функционирование лёгких. Данные автоматически передаются в онлайн-режиме на устройство лечащего врача и он удалённо может наблюдать за состоянием здоровья внушительного числа пациентов.

Подобная инициатива носит исключительно добровольный характер, когда пациент с лёгкой или средней формой COVID-19 отказывается от госпитализации. При этом он может дистанционно запросить её в любое время или же, при ухудшении показателей, врач сам направит бригаду скорой помощи к пациенту. Если инициатива с онлайн-больницей покажет хорошие результаты, то такие нововведения появятся на территории всей страны, пишет интернет-издание Astrakhan.



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