Тимати дерзко ответил на вызов Насти Ивлеевой

19.04.2020, 19:53, Разное

Блогер Настя Ивлеева в своем аккаунте в Instagram ведет баттл «Прямой Карантин», где принимали участие Дантес и Надя Дорофеева, Регина Тодоренко, Максим Галкин и другие артисты. Теперь поучаствовать в шоу она предложила Тимати.

Рэпер Тимати в своем блоге Instagram опубликовал ответное обращение Насте Ивлеевой, где предупредил ее, чтобы в передачу «Прямой Карантин» его больше не приглашали. Он считает, что в телепередаче Елены Малышевой больше экшена (действий). Также он заявил, что «скушает» ведущую с потрохами.

Исполнитель попросил отправить самые интересные сценарии и предложения ему на почту и тогда он даст свой ответ. Он пересмотрел все выпуски шоу, которые его не зацепили. Тимати заявляет, что Настя Ивлеева сейчас просто не готова к баттлу, если его заинтересует сценарий, то они смогут поставить «яркую 13 точку» и обрадуют фанатов общим онлайн-шоу.