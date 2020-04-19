 

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 740 тыс.

19.04.2020, 19:48, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 740,1 тыс. человек, следует из данных служб здравоохранения США.

Количество летальных исходов превысило показатель в 39 тыс. человек, передает «Интерфакс».

В наиболее пострадавшем от пандемии штате Нью-Йорк зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся от коронавируса выросло до 17,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. зараженных, также там зафиксировано 4 тыс. смертей от коронавируса. 

На третьем месте по числу заболевших находится штат Массачусетс: 36,3 тыс. инфицированных, 1,5 тыс. погибших.

Ранее в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. В США пандемию уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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