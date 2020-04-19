Мнение: Коронавирус как повод для усиления слежки

19.04.2020, 19:47, Разное

Для тех, кто просил рассказывать не только об эпидемии коронавируса, но и о том, как правительства могут ее использовать в своих целях.

ЕС и пандемия могут проложить Израилю путь к всемирной слежке

Пандемия коронавируса – бесценная возможность для правительств и фирм-шпиков просунуть свои руки еще дальше в наши жизни.

Представители здравоохранения говорят, что точное прослеживание контактов крайне важно для прекращения всеобщей изоляции и быстрого подавления новых вспышек вируса, по крайней мере, пока нет вакцины.

Это значит что технологии слежки, которые обещают быстро опознать любого, контактировавшего с вирусом, получат выход на всемирный рынок. Опасность тут в том, что такая слежка может стать постоянной.

Одна фирма, желающая заработать на этом – одиозная израильская фирма NSO Group.

Это фирма, которая создала вирус Pegasus, который можно незаметно внедрить в мобильный телефон жертвы.

Потом его можно использовать, чтобы пересылать шпикам почти любую частную информацию, включая записи, скриншоты, пароли, тексты электронной почты и СМС.

Хваленный израильский хайтек тесно связан с военными и шпионскими органами Израиля, которые используют палестинцев под оккупацией как подопытных кроликов против их воли для испытаний систем, которые потом продают другим странам.

Похоже, что европейские правительства готовы использовать наработки этих преступных органов под предлогом борьбы с пандемией.

Pegasus, который продают только правительствам, уже преступно использовали против журналистов и правозащитников в десятках стран, включая, как подозревают, Марокко, Мексику, ОАЭ, Бахрейн и Казахстан.

Pegasus был также замешан в убийстве Джамаля Хашогги -саудовского журналиста, которого заманили в консульство в Стамбуле в 2018 году, зверски убили и расчленили.

Amnesty International, чьи сотрудники стали мишенью вируса NSO Group, подала в суд, требуя от фирмы прекратить помогать незаконной слежке.

Фейсбук также подал в суд на NSO Group обвиняя ее в том, что она внедрилась в приложение WhatsApp, чтобы помочь правительствам шпионить за около 1400 людей на 4 континентах.

«Бесстыдная попытка»

Эксперты по вопросам личной информации и правам человека озабочены тем, что NSO Group играет важнейшую роль в израильской слежке под предлогом коронавируса, которую могут взять за образец и другие правительства. Министр обороны Израиля Нафтали Бенет в прошлом месяце похвалялся, что его министерство сотрудничает с NSO Group для разработки системы, которая даст израильтянам оценку их шансов на инфицирование коронавирусом.

В израильском бизнес-издании Globes сказано «система будет собирать информацию об израильтянах, обновлять ее в режиме реального времени, и присваивать каждому израильтянину «инфекционный рейтинг» от 1 до 10.

Vice получило возможность познакомиться с технологией NSO Group. Издание описывает систему, сделанную NSO Group и похожую, сделанную итальянской фирмой Cy4Gate, так : «по сути, это средства массовой слежки, помогающие правительствам и органам здравоохранения прослеживать передвижения каждого гражданина, и с кем они контактируют».

Для этой цели, как пишет Vice, NSO Group «приспособило интерфейс и аналитические методы, которые они создали для использования наряду с их мощным вирусом Pegasus, могущим взламывать мобильные телефоны и получать из них данные – фото, тексты сообщений и телефонных звонков». Эта новая систем Fleming «позволяет следить за тем, куда люди ходят, с кем встречаются, насколько долго, и где».

Людям якобы присваивают случайные номера идентификации для защиты их частной жизни, но источник в NSO Group сказал Vice, что правительства могут получить личную информацию «когда она понадобится».

По сути, эта слежка в реальном времени за каждым человеком.

«Это крайне бесстыдная попытка скандально известной фирмы шпионского софта расширить бизнес в область массовой слежки», – заявил Vice Джон Скотт-Рэйлтон – старший исследователь Citizen Lab (лаборатории граждан -пер.) университета Торонто. Citizen Lab сыграла важную экспертную роль в разоблачении преступного использования продукции NSO Group по всему миру.

«Все в мире хотят как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Золотая лихорадка технологии слежки может означать, что есть представление о норме частной жизни, к которой нам очень непросто будет вернуться», добавил Джон Скотт-Рэйлтон.

Как заметил Vice, компании мобильной связи в таких странах как Италия, Германия, Австрия, Испания, Франция, Бельгия и Великобритания «уже раскрывают данные где находятся их клиенты своим правительствам в попытке следить за распространением вируса».

Европейское рвение

Хотя нет отчетов о том, что эти правительства используют наработки NSO Group, есть тревожные признаки, что Евросоюз и его члены собираются применять израильскую технологию массовой слежки под предлогом борьбы с вирусом. В понедельник голландское посольство в Тель-Авиве сообщило в твиттере, что «ищет голландские компании, готовые совместно с израильским партнером подать заявку на уникальный тендер для «умного» дигитального решения проблемы короны (как аппликации) для голландского министерства здравоохранения».

А Эммануэль Жафре -посол Евросоюза в Тель-Авиве – опубликовал авторскую колонку в газете The Jerusalem Post, восхваляя блок 27 стран за «приложение своих научных и технологических исследований к борьбе с COVID-19», включая «совместные проекты с Израилем». По словам Жафре, ЕС выделил около 150 миллионов долларов в рамках научной программы Horizon 2020 «на финансирование научных групп в Европе, как и в странах-партнерах, включая Израиль, помочь быстро найти вакцину против COVID-19».

Он добавил, что цель этих усилий: «улучшить диагностику, готовность, клиническое применение и лечение».

Эти цели достаточно широки, чтобы включать финансирование слежки, особенно учитывая, что Horizon 2020 уже использовался в последние годы для перекачки денег в фирму Elbit Systems, среди прочих компании военной промышленности Израиля.

Изворотливая фирма Elbit рекламирует себя сейчас как поставщик технологий для борьбы с коронавирусом.

Израильский министр обороны Бенет ясно дал понять, что хочет экспортировать систему мониторинга NSO Group.

И Sky News сообщили в этом месяце, что Sky NSO Group «обратилась к ряду западных стран с рекламой своего софта по слежению за коронавирусом».

Испытано на палестинцах

Израильское притеснение палестинцев, включая своих граждан, во время пандемии идет по тому же накатанному пути расизма, насилия и небрежения, на которых основано само государство.

Палестинские рабочие с оккупированного Западного берега не имеют выбора, кроме как работать на израильских хозяев, чтобы накормить свои семьи.

Находясь в Израиле, они подвергаются угрозе заражения вирусом, который могут потом принести в свои населенные пункты.

Но систематическое наплевательское отношение Израиля к здоровью и безопасности палестинцев не помешало против их воли использовать их как подопытных кроликов для технологий контроля и слежки.

«Палестинцам, которые хотели убедиться, действуют ли еще их разрешения на пребывание в Израиле, приказывали скачать аппликацию, которая позволяет армии иметь доступ к их мобильным телефонам», – сообщила израильская газета Аарец на прошлой неделе.

«Эта аппликация позволяет армии следить за местонахождением телефонов палестинцев, а также получать информацию с их телефонов, включая скачанные документы, и с камеры телефонов».

Аарец не объясняет, каким образом такая слежка связана с борьбой с вирусом, и не говорит, кто сделал эту аппликацию.

Но израильские СМИ подтвердили, что отделение кибервойны израильской армии – Unit 8200 – замешано в проекте NSO Group по слежке за коронавирусом.

В 2014 году ветераны Unit 8200 раскрыли, что «палестинское население под властью израильской армии неограниченно подвергается шпионажу и слежке израильских спецслужб».

Израильские агенты признались, что информация, которую они помогали собрать и сохранить, «вредит невинным людям».

«Ее используют для политических преследований и для создания раскола в палестинском обществе, вербуя коллаборационистов и натравливая группы палестинцев друг на друга», добавили они.

Теперь и с остальным миром обращаются как с палестинцами.

«То, что происходит в Палестине, не остается в Палестине», как заметила группа независимого контроля «Кому выгодно» на новой странице в сети, посвященной тому, как кризис с COVID-19 используется израильскими оккупантами.

«Главная причина, почему Израиль все время обновляет свои методы репрессии – возможность потом экспортировать их ради прибыли и политической выгоды».

Пандемия коронавируса предоставляет отличную возможность Израилю продавать свою слежку.

И все указывает на то, что Евросоюз – в продолжение непрерывного пособничества – готов помочь Израилю расширить масштабы своей слежки до практически любого человека на планете.

Али Абунима

Перевод с английского

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/will-eu-and-pandemic-pave-way-israeli-global-surveillance – цинк

Разумеется, подобное происходит не только в ЕС или Израиле.