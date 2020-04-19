Ozon зафиксировал резкое увеличение спроса на машинки для стрижки

19.04.2020, 19:45, Разное

…и аппараты для маникюра.

С начала апреля среди покупателей интернет-магазина Ozon резко вырос спрос на машинки для стрижки волос, материалы и аппараты для маникюра, а также на средства по уходу за кожей и волосами. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе компании.

По сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году с 1 по 15 апреля продажи машинок для стрижки выросли на 391%, аппаратов для маникюра — на 442%, а средств по уходу за телом, лицом и волосами — на 197%, 120% и 136% соответственно.

«Особой популярностью в весенний сезон пользуются средства для увлажнения и питания кожи, а также скрабы и пилинги. Среди средств для волос пользователи чаще всего выбирают масла, а также маски и несмываемые кондиционеры», — отмечают в Ozon.

Кроме того, говорится в исследовании компании, покупатели стали чаще приобретать товары для массажа в домашних условиях: так, продажи массажных подушек выросли с 1 по 15 апреля на 156%

В исследовании было проанализировано около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

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В Москве граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости – например, за продуктами, в аптеку, чтобы выгулять домашних животных не дальше 100 метров от дома или вынести мусор. За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей. С 15 апреля в столице начнет действовать пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте.