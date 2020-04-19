Мнение: Особые Штурманы

19.04.2020, 19:42, Разное

Есть многочисленный тип людей, которые присылают мне ссылки на фильмы и сериалы и просят разобрать.

Часто они же начинают письмо как офицеры рядовому: “Благодарю за труд!” “Спасибо за работу”.

Они считают, что я пойду смотреть то, что порекомендовали Их Превосходительство?

А почему? Что у них в кастрюле, которая вместо головы? Как думаете?

lv_marina

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Спасибо огромное за Вашу работу. Возможно данный сериал может быть интересен для разбора https://********

Буду рада, если этот материал подойдёт для Вашей рубрики. Заранее спасибо.