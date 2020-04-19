Личное: Очень некрасивые дети
19.04.2020, 19:39, Разное
Вы обращали внимание, что у многих наших селебов — очень некрасивые дети?
Единственная, на мой взгляд, безоговорочно красивая девочка в общем болоте до ужаса непривлекательных детей — это младшая дочь Бородиной. Сама Ксюша всю жизнь живёт с плоским, тяжёлым лицом, а вот девочку родила красивую. Впрочем, далеко не факт, что она вырастет и останется красивым.
Фото: Соцсети
На других же детей посмотришь — сразу понятно: вырастут некрасивыми. Там придётся и уши отрезать, и носы пилить, и в подбородки имплантанты вставлять. Ну, или жить неказистыми уродиками с близко посаженными глазками.
Жёстко сказала? Зато правда.
Почему так получилось?
Вроде, Россия — страна с высоким процентом привлекательных людей, но именно у наших селебов дети получились — ну, очень сильно «не очень».
Некоторые публичные девки рожали от богатых мужиков с колхозными рожами. Многие из этих девок сами имеют кривые лица, подправленные пластическими хирургами.
Селяви, природу не обманешь: как бы ни рихтовала себя в фотошопе и в операционных очередная пришедшая к успеху эскортница, её реальные черты всё равно проступят и в лицах её потомства.
А у вас красивые дети? Объективно красивые или исключительно в ваших собственных глазах? Переживали, что родите некрасивого ребёнка?
Я вас слушаю очень внимательно. Делитесь!
Источник: Лена Миро
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