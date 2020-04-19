Apple раскрыла принцип устройства лицевого щитка собственного производства для защиты от коронавируса

19.04.2020, 19:30, Разное

Представители известного бренда Apple рассказали о принципе устройства и методах изготовления лицевого щитка собственного производства, предназначенного для защиты от коронавируса. Разработчики подчеркнули, что изготовлением маски должны заниматься исключительно обученные специалисты.

В беседе с журналистами интернет-портала MacRumors работники фирмы представили ряд документов на изготовление, в том числе – несколько эскизных чертежей. Кроме того, эксперты уведомили о тонкостях процесса. В частности, при производстве щитка применяется специальная тонкая пластинка из полимера, специальное лобное кольцо и ремешок. Примечательно, что для изготовления изделия и его последующей сборки используется целый ряд специальных технологических процессов: лазерная резка, гидроабразивная резка и высечка. К слову, в настоящий момент компанией уже изготовлено порядка двух миллионов щитков для медработников в США.

Особое внимание разработчики обратили на то, что лицевой щиток должен изготавливаться специально обученным персоналом. Его ни в коем случае нельзя делать самостоятельно, так как самодельная маска просто не обеспечит нужной защиты. Тех же, кто проявит заинтересованность в нюансах процесса, разработчики фирмы призвали связаться с ними посредством электронного адреса [email protected]