Карту «Тройка» стало возможным заказать с доставкой на дом

19.04.2020, 19:30, Новости дня

Карту «Тройка» для проезда в московском транспорте можно будет заказать в «Яндекс.Лавке» с доставкой на дом, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«В связи с вчерашними нововведениями для удобства пассажиров мы договорились с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом», – приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Залоговая стоимость «Тройки» не изменится и составит 50 рублей, минимальный номинал – также 50 рублей.

Ранее для жителей Московской области заработал короткий телефонный номер 0250, по которому можно получить цифровой пропуск для поездок по региону.

Напомним, в указе мэра о продлении пропускного режима в столице говорится, что с 22 апреля проверка пропусков в городе будет осуществляться только в автоматическом режиме. Поэтому для проезда москвичам в общественном транспорте нужно пользоваться картами «Тройка», «Стрелка» или социальными картами москвича и жителя Московской области.

Газета ВЗГЛЯД писала, как цифровой контроль может облегчить для россиян сложности самоизоляции.