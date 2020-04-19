 

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили православных христиан с Пасхой

19.04.2020, 19:30, Разное

Исполнительница Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри решили поздравить с Пасхой всех православных христиан. Соответствующий ролик появился на странице известного юмориста в Instagram.
Галкин разместил на своей странице в социальной сети видео, на котором запечатлены его дети в компании супруги. Затем Лиза и Гарри зачитали стихотворение Андрея Усачева, посвященное сегодняшнему религиозному празднику. Примадонна решила предстать в «домашнем» образе и даже не сделала макияж, а вот её дети – нарядились. Поклонники поблагодарили семью за поздравления, пожелав им всего лучшего. За считанные часы видео посмотрели более 1,2 миллиона раз.



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