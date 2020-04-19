Мнение: Honey, you forgot your nose

19.04.2020, 19:21, Разное

Хочу поделиться, наверное, многим знакомой проблемой. Я привык к тому, что люди суют свои носы в чужие дела, что чуть ли не свечку держат. Казалось бы, привыкни к такому и не парься. Но знаете, это дико бесит.

Вот смотрите: человек долгое время никого буквально не интересовал. Ну, занимается тем, что ему нравится, живёт себе, никому не мешает. А как появится у него кто – всё, шоксенсация! Каждый так и норовит влезть со своими “ценными” советами. Ну и куда же без стандартных вопросов:

– Ой, а вы жениться собираетесь?

– Ой, а планируете детей заводить? Пора бы!

Люди, сколько уже можно вам разжёвывать очевидные банальности? Начнём с того, что жениться/выходить замуж за человека, которого ещё толком не изучил, заведомо проигрышный вариант. Ну вот вспыхнуло что-то между вами, вы друг другу явно симпатичны, может, стоит всё же получше его узнать, прежде чем начинать мотать друг другу нервы, а потом и пополнять статистику разводов?

Ну, с этим, вроде разобрались. А вот со вторым, честно говоря, сложнее всего, поскольку на мозги капают близкие люди, и сказать им о том, что пока не планируешь заводить детей – стрёмно, поскольку даже намёк они восприняли в штыки. Посмотри, мол, у всех “нормальных” людей уже дети есть. Да, окружение у нас – мега-овульнутое, уже все уши нам прожужжали. И главное, ведь не устанут же! Вот честно, хоть в бинго играй!

Вот откуда, скажите мне, откуда у людей такое хроническое стремление сунуть свой любопытный нос в чужие койки, а? Я этого решительно не понимаю.

Ну и картинка в тему: