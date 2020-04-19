Франция заявила об улучшении ситуации с коронавирусом

19.04.2020, 19:16, Новости дня

Ситуация с коронавирусом во Франции улучшилась, тем не менее говорить о завершении санитарного кризиса в стране преждевременно, сообщил премьер-министр страны Эдуард Филипп.

«Ситуация улучшается медленно, но уверенно. Но санитарный кризис продолжается. Думать, что кризис позади, было бы ошибкой», – цитирует РИА «Новости» премьера.

Вместе с этим он добавил, что жизнь в стране после выхода Франции из режима изоляции, который возможен 11 мая, не будет прежней.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за помощь в возвращении французских граждан и перевозку медсредств и оборудования.

Карантин во Франции продлен до 11 мая. По последним данным, во Франции выявлено уже более 150 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 19 тыс. человек скончались в больницах и домах престарелых, вылечились около 36 тыс. пациентов.