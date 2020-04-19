В СНБО не исключают, что к пожарам в Житомирской области причастны владельцы земли

19.04.2020, 19:10, Новости дня

Пожары, которые вспыхнули в Житомирской области, могут быть связаны с землевладельцами. Об этом 19 апреля в Facebook сообщил секретарь Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

“В рабочей командировке в Овручском районе Житомирской области изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался, в частности, вопрос ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать”, – написал он.

Секретарь СНБО отметил, что в совещании принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

Зі святом Пасхи! Зі Світлим Воскресінням Господнім!Незважаючи на свята, робота не зупиняється. Сьгодні разом з… Posted by Олексій Данилов on Pühapäev, 19. aprill 2020

По информации ГСЧС, к утру 19 апреля в Житомирской области продолжается лесной пожар на территории 4090 га. Спасатели пытаются предотвратить переброс огня в Беларусь.

В Госагентстве лесных ресурсов Украины говорили, что у пожаров в Житомирской области может быть две причины – обрыв высоковольтных линий во время урагана и поджог сухостоя.

Аваков говорил, что правоохранители рассматривают суховеи и поджог как версии возникновения масштабных пожаров в области.