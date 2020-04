В Британии за сутки от коронавируса умерли 596 человек. Это минимум за две недели

19.04.2020, 19:10, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончались 596 человек. Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Это минимальные суточные потери в стране с 6 апреля, когда умерли 439 пациентов с COVID-19.

В сообщении минздрава Великобритании говорится, что за последние 24 часа было подтверждено 5850 новых случаев заражения (на 324 больше, чем вчера).

Таким образом, общее количество погибших в Соединенном Королевстве составляет 16 060, в целом с начала эпидемии подтверждено 120 067 случаев заражения. Британия занимает шестое место в мире по общему числу инфицированных и пятое – по числу жертв эпидемии.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April.

372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive.

As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died. pic.twitter.com/sO9IRInBsu

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 19, 2020

С 4-го по 6 апреля в Великобритании наблюдался спад смертности, однако 7 апреля суточные потери выросли почти в два раза: с 439 до 854 человек. На следующий день в стране был зарегистрирован абсолютный максимум суточной смертности: умерли 938 пациентов с COVID-19. В последующие две недели ежедневно фиксировалось около 800 связанных с коронавирусом смертей.