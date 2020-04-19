В ГСЧС объяснили, почему не удается быстро потушить пожары в Житомирской области

19.04.2020, 19:10, Новости дня

Тушение лесных пожаров в Житомирской области осложняется отсутствием дорог противопожарного назначения и “сильной захламленностью лесных массивов”. Об этом 19 апреля заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир Демчук, сообщается на сайте ведомства.

“Длительный процесс тушения лесных пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожара из-за сильной захламленность лесных массивов и отсутствием дорог противопожарного назначения. Для создания минерализованных полос и расчистки дорог привлечены тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных сил”, – отметил он.

По информации Демчука, сейчас на территории области остается девять очагов пожара в трех лесничествах. К тушению горящей травы и лесной подстилки привлечено 960 человек и более 150 единиц техники, в том числе три пожарных самолета и пожарный поезд.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к утру 19 апреля продолжается лесной пожар на территории 4090 га. Спасатели пытаются предотвратить переброс огня в Беларусь.

В Госагентстве лесных ресурсов Украины считают, что у пожаров в Житомирской области может быть две причины – обрыв высоковольтных линий во время урагана и поджог сухостоя.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения (в ГСЧС отрицают связь задымленности с пожарами в зоне отчуждения). При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. 19 апреля воздух в столице Украины стал чище, в рейтинге IQAir Киев занимает девятое место.