Российский вирусолог считает возможным создание коронавируса в лаборатории

19.04.2020, 19:09, Разное

Российский вирусолог Александр Бутенко считает возможным создание коронавируса в лаборатории. Такое предположение он высказал в ответ на слова коллеги из Китая, который опроверг информацию об искусственном создании SARS-CoV-2.

Эксперты в области вирусов из Китая опровергают любые предположения о том, что SARS-CoV-2, повлёкший за собой пандемию коронавируса, был создан в лабораторных условиях. Специалисты отметили, что искусственно крайне сложно создать вирус, который будет жизнеспособным и начнёт массово распространяться. Александр Бутенко в корне не согласен с таким утверждением. Он объяснил, что современная медицина и оборудование позволяют создавать такие соединения, которые казались невозможными, а искусственное синтезирование штаммов помогает лучше защитить людей от болезни и составить план профилактики, пишет интернет-издание «РИА Новости».

В конце своего обращения Александр Бутенко объяснил, что сейчас совершенно не играет роли, как и где был создан SARS-CoV-2, ведь даже при условии искусственного создания пандемия не перестанет существовать, а в природе всё равно сохранятся вирусы подобного типа. В пример он привёл несколько видов коронавируса, найденных у летучих мышей.