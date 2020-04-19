 

Алёну Водонаеву высмеяли за снимок с «пропавшей» левой грудью

19.04.2020, 19:09, Разное

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», модель и блогер Алёна Водонаева на странице в Instagram обнародовала новые фото, сделанные в чёрно-белом формате. Некоторые подписчики обратили внимание на «пропавшую» левую грудь, высмеяв за это знаменитость.
На первом из обнародованных в публикации фото Алёна Водонаева запечатлена в чёрном платье с глубоким декольте, позволяющим оценить её роскошный бюст. Однако именно здесь фолловеры заметили «ляп» – отсутствующую левую грудь. Вероятно, причина «асимметрии» кроется в выбранном ракурсе или оптической иллюзии, но подписчики сочли данный факт поводом для шуток.


В комментариях Алёне Водонаевой задают вопрос относительно «неполного бюста», на это она с юмором заметила, что относится к амазонкам, которые, как известно, отрезали грудь, чтобы было удобно стрелять из лука. В ответ подписчики напоминают об удалении древними воительницами не левой, а правой груди. На это поддержавшие Водонаеву фолловеры пишут, что она левша, поэтому и поступила так, как удобнее в её ситуации.



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