Эксперт: Популистская боязнь «возрождения СССР» будет отступать перед реальными угрозами

19.04.2020, 19:08, Новости дня

«Страх «возрождения СССР» традиционно был очень силен в странах Восточной Европы, с их неоднозначной памятью о пребывании в соцлагере. Реальные, сегодняшние угрозы заставят эти общества трезвее взглянуть на отношения с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий, комментируя слова президента Путина о том, что фобия восстановления Советского Союза уходит в прошлое.

«Политические элиты некоторых государств, охваченные популистским ражем, пытались эксплуатировать воспоминания о зачастую негативном и даже страшном опыте пребывания этих стран в социалистическом блоке во главе с СССР. Тот популистский страх, когда-то существовавшего Советского Союза, будет отступать, поскольку выявилась реально существующая угроза», – заметил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

На смену боязни возрождения советской империи приходят «более рациональные опасения: страх болезни, обнищания, обрушения экономик, социальных беспорядков», – добавил эксперт.

Ранее, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прозвучало небольшое интервью Владимира Путина. Российский лидер, в частности отметил, говоря об отношениях государств постсоветского пространства: постепенно преодолеваются «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР. «Вести» отмечают, что интервью президент дал еще 1 октября 2019 года, однако это заявление прозвучало в эфире впервые.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, новая угроза – коронавирус, заставит элиты многих стран пересмотреть отношение к общему историческому прошлому. Отметим, что на прошлой неделе темой активного обсуждения стали публикации в хорватской прессе – авторы отмечали, что одной из причин низкой заболеваемости COVID-19 в Восточной Европе, стала прививка БЦЖ, которую страны социалистического блока ввели по примеру Советского Союза.

С другой стороны, в те же дни власти Польши использовали тему коронавируса для того, чтобы подогревать антироссийскую истерию – министр обороны страны Мариуш Блащак сообщил в эфире «Польского радио», что во время эпидемии коронавируса угроза Польше и НАТО со стороны РФ не только не снизилась, но даже выросла. Заявление прозвучало менее, чем через неделю после того, как российский Ан-124 доставил в Польшу груз медицинской помощи.

«Население мыслит зачастую часто прагматичнее своих властей», – заметил Быстрицкий. Он выразил надежду, что проявления реальной взаимопомощи между странами во время коронавируса, подвигнут элиты к пересмотру некоторых популистских идеологем. «Те мотивы, которые играли большую роль в организации политических процессов, потеряют значение. Это заставит многие элиты задуматься о логике перестраивания международных отношений», – считает эксперт клуба «Валдай».