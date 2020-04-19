Врач развеял популярные мифы об алкоголе

19.04.2020, 19:08, Новости дня

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете Йенс Мельгор Бруун развеял известные мифы об алкоголе.

Он пояснил, что спиртное стало неотъемлемой частью жизни современного человека, поэтому многие данные о пользе или вреде напитков могут запутать людей, передает РИА «Новости».

Врач напомнил о существовании исследований, свидетельствующих о том, что бокал красного вина может оказывать оздоровительный эффект. Однако Бруун указал на наличие и других научных работ. В них говорится о связи алкоголя и увеличении риска рака груди у женщин. Медик подчеркнул, что не все ограничиваются бокалом вина в день – большинство выпивают больше.

Также доктор рассказал про миф о переработке организмом одной допустимой дозы алкоголя в час.

«Это миф, связанный с идеей, что если я выпью бокал пива прямо сейчас, то уже через час смогу сесть за руль. На самом деле переработка алкоголя сильно обусловлена биологией», – отметил Бруун.

При этом доктор рекомендовал женщинам меньше увлекаться алкогольными напитками из-за меньшего количества мышечной массы, чем у мужчин.

Доктор вспомнил про миф, полным людям можно пить больше, чем худым. По его словам, нет прямой зависимости веса и остальных параметров тела от опьянения, однако ощущение опьянения действительно может медленнее настигать тех, кто привык к выпивке.

Также многие считают, что у мужчин повышается уровень тестостерона на следующий день после употребления алкоголя. Однако по словам эксперта, это всего лишь гормональные скачки, вызванные алкоголем. Постоянно они наблюдаются у тех, кто имеет серьезную зависимость от выпивки.

Бруун напомнил также, что многие люди, выходя на холод после распития горячительных напитков, чувствуют резкое опьянение. Врач назвал это ощущение иллюзией. Медик пояснил, что холод и тепло по-разному влияют на организм, но стандартная доза алкоголя остается таковой, даже если человек выпивает «на льдине в морозную погоду или лежа в шезлонге летом».

Ранее американский врач предупредил об опасности алкоголя при коронавирусе.