 

Стало известно о предвестнике тяжелого течения COVID-19

19.04.2020, 19:06, Новости дня

Уровень гемоглобина в крови пациентов с тяжелой формой COVID-19 часто значительно ниже, чем у пациентов с более мягким течением болезни. Об этом говорится в письме, отправленном итальянскими медиками Джузеппе Липпи и Камиллой Маттиуцци редактору журнала Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Таким образом, говорится в письме, результаты проведенного ими исследования подтверждают предыдущие выводы, основанные на данных пациентов с другими типами внебольничной пневмонии. Пониженный уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород — Липпи и Маттиуцци предлагают считать тревожным симптомом, который может быть предвестником тяжелого клинического течения COVID-19.

По их мнению, можно рекомендовать первоначальный анализ и последующий мониторинг уровня гемоглобина в крови у всех пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19. Также авторы письма предлагают срочно провести исследования для оценки того, может ли переливание крови пациентам с пониженным гемоглобином помочь развития тяжелой формы COVID-19 и смерти больных.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Суд заблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию

12.02 / Приглашаю всех чиновников, которые продвигают идею подачи воды в Крым, вместе со мной лечь на дно Северо-Крымского канала перед ее пуском

09.02 / Audi показала новый спортивный хетчбэк S3 Sportback

14.02 / Абызов и Арашуков стали сокамерниками в «Лефортово»

12.02 / Ураган вынес на пляж в Шотландии останки загадочного существа

11.02 / Исследование: 79% россиян стали жертвами онлайн-угроз в прошлом году

07.03 / Эпидемия коронавируса. В Украину направляется миссия ВОЗ

23.03 / В РФ из-за коронавируса приостановлена диспансеризация

16.02 / На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

15.02 / В Киеве проходит второй полуфинал национального отбора на “Евровидение 2020”. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска