Стало известно о предвестнике тяжелого течения COVID-19

19.04.2020, 19:06, Новости дня

Уровень гемоглобина в крови пациентов с тяжелой формой COVID-19 часто значительно ниже, чем у пациентов с более мягким течением болезни. Об этом говорится в письме, отправленном итальянскими медиками Джузеппе Липпи и Камиллой Маттиуцци редактору журнала Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Таким образом, говорится в письме, результаты проведенного ими исследования подтверждают предыдущие выводы, основанные на данных пациентов с другими типами внебольничной пневмонии. Пониженный уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород — Липпи и Маттиуцци предлагают считать тревожным симптомом, который может быть предвестником тяжелого клинического течения COVID-19.

По их мнению, можно рекомендовать первоначальный анализ и последующий мониторинг уровня гемоглобина в крови у всех пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19. Также авторы письма предлагают срочно провести исследования для оценки того, может ли переливание крови пациентам с пониженным гемоглобином помочь развития тяжелой формы COVID-19 и смерти больных.