 

“ПСЖ” и “Эвертон” претендуют на полузащитника “Наполи” Аллана

19.04.2020, 19:06, Новости дня

Бразильский полузащитника итальянского "Наполи" уже предстоящим летом может сменить клуб. На 29-летнего хавбека претендуют английский "Эвертон" и французский "Пари Сен-Жермен".

"Эвертон" уже связался с представителями футболиста и даже сделал конкретное предложение. Как сообщает Corriere dello Sport, парижане же только включились в борьбу за бразильца.

Аллан перешел в "Наполи" из "Удинезе" летом 2015 года за 11,5 миллионов евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Хавбек в текущем сезоне в составе неаполитанцев принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету восемь матчей за сборную Бразилии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

14.02 / Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции “Дорогожичи” в “Бабий Яр”

06.02 / Зеленский на заседании фракции “Слуга народа” говорил, что обыски на “1+1” связаны с прослушкой Гончарука – СМИ

09.02 / Пушков отреагировал на слова Валенсы о репарациях

25.02 / Сирийские военные сбили турецкий беспилотник над Идлибом

07.04 / В авиагруппу к Параду Победы включили Су-57 и «Кинжалы»

11.02 / Соловьев отреагировал на хохот сообщавшей о выплатах льготникам ведущей ГТРК

10.04 / “Болезнь быстро не отступит”. Шмыгаль считает, что карантин в Украине продлят до начала мая

17.02 / Служба доставки извинилась за рекламу с «Родиной-матерью»

02.02 / NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска