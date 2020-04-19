Мнение: Зарплаты во время эпидемии, смерть банкира в Британии и статья про Sponsr.ru

19.04.2020, 19:03, Разное

1. В России, как и в других странах, складывается сложная ситуация с оплатой труда. С одной стороны, власти прямо указывают, что работодатели не должны снижать с зарплату, ссылаясь на проблемы из-за коронавируса:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/fire/

Власти успокоили россиян, разъяснив им порядок выплаты зарплат во время пандемии коронавируса. В частности, объявлено, что работодатель не имеет права отказаться выполнять свои обязательства, ссылаясь на форс-мажор, говорится в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд.

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у работодателя нет права отказаться от выплаты зарплаты в том или ином виде, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в виде режима повышенной готовности, введенного властями отдельных регионов.

С другой стороны, в реальности некоторые компании сокращают сотрудникам зарплату при переводе на удалёнку, а у некоторых компаний уже физически закончились деньги, и они при всём желании не могут больше платить своим сотрудникам:

https://lenta.ru/news/2020/04/15/zarplat/

Из-за пандемии коронавируса и вызванных режимом самоизоляции ограничений, уровень реальных зарплат в России может упасть на 12 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Газета указывает, что за две недели карантина экономическая активность упала на 11,4 процента, в трети компаний уже задумались о риске банкротства.

Кроме того, за последнюю неделю доля компаний, переводящих сотрудников на дистанционную работу с сокращением заработной платы, выросла с 26 до 38 процентов.

Вопрос к читателям: что происходит вокруг вас в плане изменения зарплат? В моём круге общения предприниматели пока что держатся, однако у некоторых деньги закончатся уже в мае-июне.

2. Британия становится всё более опасным местом для наших предпринимателей. К угрозе подвергнуться юридическому преследованию по каким-нибудь надуманным обвинениям добавился ещё и риск заразиться коронавирусом:

https://www.rbc.ru/society/14/04/2020/5e9570239a794716ce6eee44

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Игорь Ложевский был инвестиционным банкиром, работал в Deutsche Bank и входил в советы директоров ряда крупных компаний.

В сообщении компании указывается, что Ложевский умер 12 апреля 2020 года после непродолжительной болезни. Источник Forbes из числа знакомых инвестбанкира сообщил, что причиной смерти стал коронавирус. В En+ отказались прокомментировать РБК эту информацию.

3. На Руксперте появилась статья про платформу Sponsr.ru:

https://ruxpert.ru/Sponsr.ru

Sponsr.ru — платформа, объединяющая спонсоров и творцов. Первые благодаря этому сайту могут отблагодарить и поощрить вторых. А вторые соответственно получить средства для воплощения задуманного.

Сайт запущен в 2019 году. Создатели фильма «28 панфиловцев» одними из первых воспользовались его возможностями для сбора средств на фильм, посвящённый Лидии Литвяк.

Напомню, мы с Кримсоном ведём на «Спонсоре» наш видеопроект, «Клуб Зелёной Свиньи»:

https://sponsr.ru/greenpig

В воскресном видео мы говорили про нарастающий сепаратизм США, проблемы с офшорами у «правильных пацанов», войну Трампа с ВОЗ и места, в которых ещё можно сохранить деньги во время кризиса.