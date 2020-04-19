Мнение: Либеральное горю-горюшко. Путин – доколе?

19.04.2020, 18:55, Разное

Тоску либералов как нельзя иллюстрирует скрин-шот с главной страницы моего любимого издания newsru.com – им хочется, им надо, им за это деньги платят и они этим живут – вылить дряни на России, а не получается! Вот уже и написали, радостно же, мы на 10 месте по заражениям коронавирусом, но хлоп – уровень смертности ниже в 23 раза! Понимаете, какая боль у Навального, Собчак, Гозмана и прочих красивых людей со светлыми лицами? Они нам тут задницу предрекали, а задница – не настает! Америка Ферст, епта!

Подставы лютые со всех сторон!

1) Где визги про доллар, а точнее его курс, куда это все делось, не подскажете? Вот прямо еще вчера все были валютными спекулянтами, а теперь чо? Магазины пустые стоят? Кстати!

2) Гречка – есть! Макароны – есть! Да все есть – не случилось бардака, как в США! Где все твари, это я нежно, кто сеял панику? Почему молчит Леша "Красивые сисечки" (посмотрите на РашаТудей сюжет с Берковой!) – ведь он недавно переживал, что медсестры, как он с женой – с огорода кормятся?

3) И это – про цены на нефть чота тишина? Сделал как раз сегодня сценарий, скоро ролик на эту тему. Но – товарищи, а чо – жизнь взяла и продолжилась, да?

И вот теперь смотрим так сказать – на правильные страны.

1) В США не упал курс доллара. А заявок по безработице уже больше 20 млн. Это как, пока у нас тут народ дома сидит?

2) В США и ЕС – где лучшая медицина – помирает больше, чем в России заражается! И все хоккей, наша либерда об этом не напишет, а если напишет, то скажет, что комиссар, т.е. Путин врет. Правда, почему-то народ из Англии и Штатов ломанул в Россию. Кроме, что характерно, Навального – вот уж предатель эталонный. Кинул на нары дохрена мудаков, кинул собственную дочь ждать, что будет в США. Навальный наш президент! Это, дарю, лозунг следующей президенткампании вна Украине – им подойдет.

3) По нефти – сауды ищут где бы занять бабла и буквально умоляют забрать их нефть по 10 баксов и доставка бесплатно, а также острочка 90 дней! Ну, а мы поставляем Китаю. Пока в Штатах дохнут сланцевики пачками.

Но – есть хорошие новости. Либерду сажать не будут, потому что иначе мне будет не так весело показывать вам, какие у нас замечательные – самые лучшие люди. Большая просьба к нашим сотрудникам нужных контор – вы их берегите, где мы еще потом столько эталонных мразей найдем, чтобы молодежь учить, кем не надо быть? За такое, уж правда, и доплатить не грех. Работа-то вредная, ну кто захочет в страшном сне бы Гозманом?

Счастья вам.