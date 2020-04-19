Мнение: Зачем прокуроры ездят в колонии, если у них нет ответов на вопросы…

19.04.2020, 18:54, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

17 марта 2010 года (среда)

Несколько дней назад было объявлено, что 17 марта УФСИН РФ по Татарстану проводит «прямую связь» с осужденными. Что все, кто хочет, может позвонить в Казань и задать любой, абсолютно любой вопрос. Когда администрация ФБУ КП-17 начала «собирать вопросы», количество желающих звонить резко уменьшилось.

В конечном итоге из Дигитли в Казань так никто и не позвонил, потому что в последний момент выяснилось, что звонить нужно за свой счет. Может, и позвонили бы, но звонить надо было с телефона-автомата, а карточек для звонков уже две недели как нет в магазине (десять карточек, завезенных 3 марта, раскупили минут за 10-15). А в Казани, небось, думают, что у осужденных, содержащихся в КП-17 нет вопросов? Как у матросов.

***Сегодня же в колонию приезжал прокурор по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях.

Ни на один из своих вопросов, заданных прокурору, вразумительного ответа так и не получил. Вопросов было всего три:

1. Почему не выполняется часть 1 статьи 129 УИК РФ (о свободном перемещении по колонии-поселении)?

2. Почему моей супруге не разрешают переехать в Дигитли, а мне не предоставляют возможность жить на съемной квартире?

3. Почему меня лишили доступа к правосудию, отказав в предоставление краткосрочного отпуска для участия в заседании Верховного Суда РТ?

18 марта 2010 года (четверг)

Резко похолодало. Неужто весну отменили?

***Девушка, у которой «съехала крыша», оказывается, до сих пор сидит в ШИЗО и ждёт… суда. Её решили отправить в колонию общего режима.

19 марта 2010 года (пятница)

Около пяти часов утра был уже на ногах, чистил зубы, брился и собирался отправиться в комнату воспитательной работы почитать, пописать, побыть наедине со своими мыслями. Но не тут-то было. Команда «Подъем!» прозвучала для всей секции, и мы отправились грузить мясо. В общем, в пятницу пришлось заниматься «свиноприкладством» (прикасаться к свиньям). Любой, даже самый завалящийся мулла сказал бы: «Харам!».

***Приезжали Егор, Рустик, Назиля, Света, Рушания – почти половина правления казанской Гильдии предпринимателей. Предпринимательское мышление или есть, или его нет. У членов правления Гильдии явно есть.

– А не купить ли нам тут домишко? Будем приезжать, зная, что едем в свой дом – деловито начал рассуждать Егор (к слову, цена вопроса 2500 рублей).

– Мне сидеть осталось месяц – полтора, и что потом с этим домом делать? Жалко будет бросать, придется ездить сюда и после моего освобождения. Так что не стоит ничего покупать.

– Ты, пожалуй, прав, не стоит.

20 марта 2010 года (суббота)

Заезжал Васыл. Проездом из Казани домой – в Кукмор.

22 марта 2010 года (понедельник).

Приезжали жена и сын.

***В воскресенье Николай Бояров сломал руку. Недавно его назначили конюхом. Лошадь, с которой он работал в воскресенье, оказалась с норовом. Что-то не понравилось лошади, и она мотнула головой. И мотнула так, что Коля, так и не отпустивший вожжей, перелетел через лошадь, и в руке у него что-то хрустнуло. Сегодня Боярова свозили в Мамадыш, где после рентгена зафиксировали два перелома. Наложили Боярову гипс и на месяц освободили от работ. Бояров ситуацией доволен!

23 марта 2010 года (вторник)

Всю ночь лил дождь. Дигитли находится в низине. Если потепление продолжится так же резко, то деревню может и смыть.

***Снова заезжал Васыл (на этот раз по дороге из Кукмор в Казань). Завез резиновые сапоги. Очень своевременно!

– Тут еще носки шерстяные. Без них сапоги не надевай, ревматизм схватишь.

Воистину, не имей сто рублей…

Когда бы еще узнал «кто мне друг, кто мне враг». Рад, что не ошибся в друзьях. Никто не отвернулся, не испугался гонений «за компрометирующие связи с врагом народа».

***О том, что приехал Васыл узнал, когда был в сельсовете. Часов в девять пошел гулять по деревне. Посетил сельсовет, узнал, что в деревне пятьдесят восемь дворов, в которых живет 129 избирателей. В основном пенсионеры, обеспечивающие 100% явку на любых выборах и голосующие исключительно за «Единую Россию». А территория сельского поселения Дигитли раскинулось аж до Камы (это 15 километров с гаком), и даже метров 200-300 на противоположном берегу реки.

Заскочил в «вольный» магазин. Самый широкий ассортимент – ассортимент спиртного. Только водки насчитал тринадцать сортов. А вот стирального порошка только три вида. Кондитерки тоже не густо: три сорта печенья и четыре сорта конфет.

Фотография отсюда