Доктор развеял самые популярные мифы об алкоголе

19.04.2020, 18:53, Разное

Доктор Йенс Мельгор Бруун развенчал самые известные мифы об алкоголе. Он напомнил, что люди редко ограничиваются одним бокалом вина и сразу не пьянеют, если выйдут на мороз.

Среди популярных мифов ходит рассказ о полезных качествах бокалах красного вина. Существует исследование, которое гласит о таком оздоровительном эффекте, но доктор рассказал о других работах ученых, доказавших взаимосвязь между приемами алкогольных напитков и раком груди у женщин. И зачастую люди не останавливаются на одном бокале вина.

Специалист утверждает, что чувство трезвости после выпитого вина обманчивое, так как восприятие все равно остается заторможенным. Также профессор отмечает, выпивший человек, выйдя на улицу не может сразу “опьянеть”. Доктор уверяет, что это заблуждение, а разница температур не способна усиливать воздействие спиртных напитков на организм.

Эксперт заметил, что женщинам для опьянения необходимо выпить намного меньше мужчин из-за разницы в процентом соотношении мышечной массы тела. Также ошибочно полагать, что полные люди по сравнению с худыми пьют больше спиртных напитков.