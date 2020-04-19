Пелоси: законодатели близки к соглашению о помощи малому бизнесу

19.04.2020, 18:45, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что, по ее мнению, законодатели очень близки к достижению соглашения о выделении дополнительных средств на помощь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.

Соглашение позволит выйти из продолжающейся более недели тупиковой ситуации в связи с просьбой президента Дональда Трампа увеличить финансирование программы кредитования малого бизнеса на 250 миллиардов долларов. Программа была разработана Конгрессом в марте в рамках антикризисного плана на сумму 2,3 триллиона долларов, но в ее рамках практически закончились деньги.

«Думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», – заявила Пелоси в интервью программе «На этой неделе» на канале АВС.

Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявили, что они выступают за выделение дополнительных средств малому бизнесу, но также хотят увеличить ассигнования штатам, муниципалитетам и больницам на борьбу с коронавирусом и продовольственную помощь малоимущим.

«Мы хотим сделать все, чтобы помощь дошла до всего американского малого бизнеса. Но мы также хотим сделать все, чтобы он работал в обществе, где наши полицейские и пожарные, наши медицинские работники, врачи, медсестры, учителя получали компенсации, а не увольнялись, – сказала Пелоси. – Вот почему мы просим о дополнительном финансировании в этом пакете, в том числе для больниц, чтобы мы могли тестировать, тестировать, тестировать».

Губернаторы серьезно пострадавших от пандемии штатов, таких как Нью-Йорк и Нью-Джерси, заявили, что им нужно больше федерального финансирования, чтобы значительно увеличить масштабы тестирования.

Республиканцы критикуют законодателей-демократов из «колеблющихся» округов в связи с тем, что антикризисные средства на кредиты малому бизнесу иссякли. На прошлой неделе некоторые из этих демократов заявили, что их лидеры в Конгрессе должны уделять приоритетное внимание финансированию малого бизнеса и восстановить потоки средств.

Пелоси, однако, заявила, что деньги для больниц, учителей и пожарных можно предусмотреть в промежуточном законопроекте о расходах правительства. Конгресс планирует принять еще один крупный законопроект о финансовой помощи в связи с коронавирусом, после того как фонд для малого бизнеса будет пополнен.