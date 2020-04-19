Ученые проверили, как долго коронавирус может выживать в воздухе и на поверхностях

19.04.2020, 18:36, Разное

Ученые определили, как долго новый коронавирус может сохраняться в воздухе и выживать на поверхностях. Свои данные они опубликовали в New England Journal of Medicine. Возбудитель COVID-19 оказался таким же стойким, как и его родственник, вызывающий «атипичную пневмонию».

Когда инфицированный человек кашляет или чихает, мелкие частицы слизи и слюны оказываются взвешенными в воздухе в виде аэрозоля. Согласно новым расчетам, в таком аэрозоле новый коронавирус, возбудитель COVID-19, может выживать в течение не менее трех часов. Количество вирусных частиц в воздухе за это время снижалось, но оставалось существенным.

Полужизнь нового коронавируса в аэрозоле (сколько времени требуется, чтобы количество его жизнеспособных частиц сократилось в два раза) оказалась 66 минут. Через три часа количество живых вирусов может составлять 12,5% от изначального.

На поверхностях из пластика и нержавейки новый коронавирус обнаруживался в течение трех дней. Половина вирусов погибала на пластике через 5 часов 38 минут, на нержавейке – через 6 часов 49 минут.

На картонных поверхностях в исследовании новый коронавирус выживал не менее суток. Наиболее уязвимым он оказался при соприкосновении с медью: на ней он инактивировался уже через четыре часа.

Стойкость нового коронавируса оказалась примерно такой же, как у его родственника, коронавируса SARS-CoV-1, возбудителя «атипичной пневмонии» (SARS). Ученые указывают, что более интенсивное распространение нового вируса, по всей видимости, связано с другими факторами.