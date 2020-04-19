Мнение: Нашедшийся “Онкоспар”

19.04.2020, 18:31, Разное

Если помните, в начале января выходил материал о препарате "Онкоспар" необходимый для лечения детей с онкологическими проблемами https://colonelcassad.livejournal.com/5548065.html и который проблематично достать в России. Сегодня читатель прислал письмо о том, что шумиха по этому поводу имела результат и государство выделило достаточно крупную сумму на закупку необходимого препарата.

Борис, хотел поделиться новостью:

"Из резервного фонда правительства выделяется более 273 млн рублей на не зарегистрированный в России препарат пэгаспаргаз для детей с тяжелой патологией.

«В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжелой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273 млн 520 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в РФ лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое наименование «Онкаспар») в объеме 1,5 тыс. упаковок», – передает РИА «Новости». "

Мы их таки смогли дожать!!!

За последний год переписки, хождения по кабинетам… я столько лицемерия не видел за всю свою жизнь. Супруга добралась аж до приемной президента, где была крайне обстоятельная беседа. Но то ли удачно попали под смену правительства (как-то сразу тональность отписок изменилась), толи до Путина вопрос таки дошел – все же из центра Рогачева есть возможность с ним напрямую общаться.

Долбила с разных сторон вся страна, я за восточную часть страны не знаю, а центральная практически каждая область писала обращения. Отписки были просто образец великороссийского пофигизма.

Но… вопрос таки сдвинули. Не для всех… Авторам протокола пришлось таки менять дозировки в сторону увеличения для самых малодозных схем лечения, там где пошел основной поток рецидивов. Кстати, на удивление очень качественно проявил себя институт омбудсменов и представителей по правам детей. На их запросы формализма в ответах было изрядно меньше, м.б. потому что часть из них сами по профессии врачи…

Еще раз – Спасибо, за размещенную заметку об Онкоспаре. Телевизионщиков тогда таки заткнул Минздрав, в последний момент сняли с эфира интервью с питерскими врачами из центра Горбачевой.

Всем кто поддержал эту тему – спасибо!

Рад, что и самому чуток удалось приложить к этому руку.