 

Елена Малышева рассказала о проявляемых у больных COVID-19 симптомах

19.04.2020, 18:30, Разное

Ведущая программы “Здоровье” и известный врач Елена Малышева разместила на своей странице в Instagram ролик, который стал своеобразным видеоотчетом её посещения клиники, в стенах которой в настоящее время лечатся много больных COVID-19 людей. В беседе с медиком пациенты рассказали о симптомах, проявленных у них перед болезнью – многие из них стали довольно неожиданными.
Стоит отметить, что в здании научно-клинического центра ФМБА, который посетила Елена Малышева, для более эффективного врачебного процесса изначально введена своеобразная “классификация” больных: например, у пациентов, имеющих тяжелую форму заболевания, вызванного коронавирусом, на руке надет браслет красного цвета, а у пациентов, болеющих в средней или легкой форме – соответственно, желтый или зеленый наручный знак. Таким образом, градация показывает, кому из больных медперсоналу необходимо уделить особое внимание. В ходе визита ведущая поинтересовалась у тех, кто лежал в палатах, подробностями их заболевания: в частности, особое внимание уделила симптомам.

Примечательно, что некоторые после заражения почувствовали признаки, традиционно описываемые в СМИ. К примеру, одна из больных заявила, что почувствовала сильную одышку перед госпитализацией: “Просто перестала дышать”. В то же время, у пары-тройки человек при заболевании была зафиксирована температура 37,1 – 37,3, которую вряд ли можно назвать высокой, при этом других дискомфортных ощущений не было. Эти люди просто обратились в больницу из предосторожности и, как выяснилось, оказались абсолютно правы.

К слову, пообщалась Елена Малышева и с медперсоналом, спросив у них, какие пациенты входят в особую группу риска. Медики информировали, что особую опасность заражение коронавирусом представляет для людей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, гипертония, ожирение), и особенно – для лиц преклонного возраста.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Известны подробности похорон умершей по коронавируса женщины в Украине

03.02 / Фильм «Паразиты» был удостоен премии Американской гильдии сценаристов

19.03 / В Европе закрываются заводы японского бренда Toyota

26.02 / Появился «стирающий» человека с видео в реальном времени алгоритм

12.03 / Женщине пересадили мужские руки и у них изменился цвет кожи, а пальцы стали более тонкими

15.04 / Мнение: Почему российские власти не вводят режим ЧС?

16.02 / Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10

02.02 / Немецкий вирусолог рассказал об отличии коронавируса 2019-nCoV от гриппа

11.02 / Ершики

20.02 / Мнение: Телевизор проиграл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска