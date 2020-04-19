Елена Малышева рассказала о проявляемых у больных COVID-19 симптомах

19.04.2020, 18:30, Разное

Ведущая программы “Здоровье” и известный врач Елена Малышева разместила на своей странице в Instagram ролик, который стал своеобразным видеоотчетом её посещения клиники, в стенах которой в настоящее время лечатся много больных COVID-19 людей. В беседе с медиком пациенты рассказали о симптомах, проявленных у них перед болезнью – многие из них стали довольно неожиданными.

Стоит отметить, что в здании научно-клинического центра ФМБА, который посетила Елена Малышева, для более эффективного врачебного процесса изначально введена своеобразная “классификация” больных: например, у пациентов, имеющих тяжелую форму заболевания, вызванного коронавирусом, на руке надет браслет красного цвета, а у пациентов, болеющих в средней или легкой форме – соответственно, желтый или зеленый наручный знак. Таким образом, градация показывает, кому из больных медперсоналу необходимо уделить особое внимание. В ходе визита ведущая поинтересовалась у тех, кто лежал в палатах, подробностями их заболевания: в частности, особое внимание уделила симптомам.

Примечательно, что некоторые после заражения почувствовали признаки, традиционно описываемые в СМИ. К примеру, одна из больных заявила, что почувствовала сильную одышку перед госпитализацией: “Просто перестала дышать”. В то же время, у пары-тройки человек при заболевании была зафиксирована температура 37,1 – 37,3, которую вряд ли можно назвать высокой, при этом других дискомфортных ощущений не было. Эти люди просто обратились в больницу из предосторожности и, как выяснилось, оказались абсолютно правы.

К слову, пообщалась Елена Малышева и с медперсоналом, спросив у них, какие пациенты входят в особую группу риска. Медики информировали, что особую опасность заражение коронавирусом представляет для людей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, гипертония, ожирение), и особенно – для лиц преклонного возраста.