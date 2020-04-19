Архивный снимок из вирусной лаборатории Уханя поразил интернет-пользователей

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19.04.2020, 18:30, Разное

В последнее время США и Китай с «попеременным» успехом пытаются возложить друг на друга вину за распространение коронавируса COVID-19. На фоне этих обвинений в Сети появился архивный снимок, сделанный в вирусной лаборатории Уханя. Фото поразило многих интернет-пользователей и «играет» явно не в пользу Поднебесной.
Ещё около двух лет назад в Twitter-аккаунте одного из китайских СМИ появилось фото из лаборатории Уханя. Тогда оно не вызвало такого интереса, как сейчас, появившись в Сети снова совсем недавно, на фоне пандемии коронавируса, поразившей большинство стран мира. В кадре запечатлён момент, когда сотрудница лаборатории достаёт из морозильной камеры пробирки со штаммами вирусов. Кстати, как говорилось в статье, в хранилище на тот момент находилось около полутора тысяч образцов различных штаммов.

Больше всего интернет-пользователей поразило состояние самой камеры, а именно отошедшей резинки, которая должна обеспечивать герметичность. Насколько небезопасно в вирусной лаборатории на данный момент не известно, так как фото не комментировали учёные-вирусологи. Однако юзеры возмущены увиденным и большинство уверены, что именно из-за такой «халатности» могла произойти утечка коронавируса, в таком случае вина за пандемию может действительно ложиться на Китай, информирует «МК».



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