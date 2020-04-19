В Подмосковье беременную женщину нашли мёртвой в квартире

19.04.2020, 18:30, Разное

В городе Красногорск (Подмосковье) в субботу, 18 апреля, в квартире была обнаружена беременная женщина. О найденном трупе дочери в принадлежащем семье жилье в правоохранительные органы пояснила пожилая мать покойной.

Обнаружив тело мёртвой беременной дочери мать-пенсионерки обратилась в полицию. Прибывшие на место происшествия специалисты следов насильственной смерти не выявили. Мать пояснила правоохранителям, что личность мужчины, от которого забеременела дочь, ей не известна. Об ожидании в семье пополнения она узнала вскоре после того, как девушка вернулась из отпуска.

Причина смерти беременной женщины на данный момент остаётся не установленной. В дальнейшем специалистам предстоит выяснить все подробности произошедшего. Другие детали пока не озвучиваются.