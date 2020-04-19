Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов

19.04.2020, 18:16, Новости дня

В Россию до конца апреля дополнительно поступит 1,6 млн защитных костюмов из Китая, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы с нашими китайскими друзьями подписались на поставку. Уже отгружено более 300 тысяч защитных костюмов, и ещё дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1,6 костюмов», – сказал он в эфире «Россия 1».

Министр отметил, что в РФ защитные костюмы также производятся, однако ранее отечественные предприятия производили только радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химических производств. До конца апреля планируется наладить их производство в объеме 25 тыс. в сутки.

Мантуров отметил, что ряд стран, как и Россия, запретил экспорт средств индивидуальной защиты и медицинской техники, используемой для борьбы с коронавирусом.

По его словам, если бы не поставки из Китая, РФ «было бы очень тяжело молниеносно справиться с запросами от системы здравоохранения».

Ранее Китай прислал в Москву более 20 тонн средств для борьбы с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.