Сергей Безруков показал подросшего сына

19.04.2020, 18:10, Разное

В конце ноября Сергей Безруков и Анна Матисон во второй раз стали родителями – у них родился сын Степан. Какое-то время актер не показывал малыша интернет-общественности, но постепенно начал публиковать его фото то со спины, то в профиль. Но сегодня сделал исключение из собственных правил и представил снимок, на котором Степана можно рассмотреть поподробнее.

Сергей Безруков с детьмиКликните на фото для просмотра галереиХристос Воскресе! С праздником, дорогие мои, хорошие! Всем добра! Здоровья! Счастья! Берегите друг друга!- подписал Безруков снимок, на котором позирует за праздничным пасхальным столом – вместе с сыном Степаном и дочкой Машей. Ранее Сергей презентовал видеоработу – клип на песню “Трудный день”, где снялась вся его семья. В пятиминутном видео он показывает свою жену Анну Матисон и дочь Машу. Также в ролике есть кадры и со Степаном – лицо мальчика, когда он был совсем маленьким, можно рассмотреть на экране смартфона Безрукова. Несколько домашних видео Сергей “постил” и на своей странице в Instagram, демонстрируя, как семья проводит время на самоизоляции.

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)18 Апр 2020 в 11:19 PDT

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)12 Апр 2020 в 10:29 PDT

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)11 Апр 2020 в 12:26 PDT

Напомним, о романе Сергея Безрукова и продюсера, сценариста и режиссера Анны Матисон стало известно в 2015 году, а в марте 2016-го пара узаконила отношения. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу. Кроме Маши и Степана, у Безрукова есть еще двое детей, рожденных вне брака.