ASUS Zenbook 14 оснастили процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350

19.04.2020, 18:09, Разное

Новый ультрабук ASUS Zenbook 14 оснастили производительным процессором AMD Ryzen 4000 и графическим ускорителем NVIDIA MX 350. При этом устройство получит 16 Гб оперативной памяти LPDDR4-4266.

Ультратонкие ноутбуки Zenbook от ASUS всегда славились своей компактностью. Именно поэтому в компании отдавали предпочтение негабаритным процессорам U-серии. Теперь у покупателей новой версии компьютера есть возможность заказать модель даже с 8-ядерным AMD Ryzen 4700U. Отличительной особенностью именного этого процессора можно считать 16 потоков и серьёзный разгон в режиме Turbo-boost, увеличивающий частоту со стандартных 2 до 4,1 ГГц в автоматическом режиме.

В плане графической составляющей ASUS Zenbook 14 может предложить встроенный ускоритель с объёмом памяти в 512 Мб и хорошей частотой в 1600 МГц. При необходимости подключается более производительный модуль MX 350 от NVIDIA. Объём его памяти составляет 2 Гб, а работает всё с частотой до 1468 МГц.