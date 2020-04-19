Ученые рассказали о самом опасном отдыхе для здоровья человека

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19.04.2020, 18:09, Разное

Специалисты, которые представляют американскую кардиологическую ассоциацию, рассказали о самом опасном виде отдыха для здоровья людей. Они заявляют, что просиживание перед телевизором и поедание вредной еды может повлечь за собой проблемы с сердцем и даже смерть.
Как сообщают доктора, время, когда люди находятся перед телевизором в сидячем положении более опасно для здоровья, чем ежедневная работа в офисе. Отдыхая подобным образом люди находятся в одном положении и едят много вредной еды. Часто это сладости, соленья и калорийные блюда, неблагоприятно влияющие на органы человека.

Также в результате опытов было установлено, что у людей, проводящих за телевизором больше 4 часов в день, появляется угроза развития сердечных заболеваний, способных привести к летальному исходу. Для предотвращения подобных событий, специалисты советуют вместо вредной закуски употреблять овощи, фрукты и совершать физические упражнения.

Профессор Кит Диас, занимающийся проблемами влияния образа жизни на здоровье, считает, что благодаря инновационным технологиям люди получают неисчерпаемый источник информации, но для этого необходимо продолжительное время сидеть за ПК или другими цифровыми устройствами, что приводит к ожирению. Если человек проводит много времени за просмотром фильмов, у него ухудшается работа сердца, но риски можно уменьшить благодаря спорту.



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